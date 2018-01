Håndbold: Otterup HK fra 1. division er ude af pokalturneringen efter et overraskende nederlag torsdag aften til HC Odense fra 2. division.

- Det var noget skidt, erkender træner Daniel Nielsen med tilføjelsen:

- Jeg mener, holdet var klar, men det kostede for os, at vi brændte så mange 100 procent-chancer i starten af opgøret - både på straffekast og i helt frie skudpositioner.

Allerede lørdag indleder Otterup anden halvdel af sæsonen i 1. division efter jule- og nytårspausen - og det med en svær udekamp hos ambitiøse Odder Håndbold.

- Jeg er ikke nervøs for spillernes parathed i forhold til den kamp. Det kan være svært at møde et lavere rangerende hold i pokalturneringen, men spillerne ved, hvad de kan forvente at skulle op imod med et hold fra egen række - og så endog et hold højt oppe i rækken. Allerede i omklædningsrummet efter nederlaget til HCO kunne jeg mærke en trods-reaktion bygge sig op: At holdet vil bevise, at det er bedre, end hvad resultatet af pokalkampen viste, fastslår Daniel Nielsen.