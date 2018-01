Statslige arbejdspladser

Når regeringen senere på ugen præsenterer næste omgang udflytning af statslige arbejdspladser, vil flere uddannelser i provinsen være en del af planen. Det siger arkitekten bag den første plan, Troels Lund Poulsen (V).

Indflytning: 3900 statslige arbejdspladser i hovedstaden blev med en administrativ beslutning flyttet fra hovedstaden til provinsen i oktober 2015. Næste hug ventes at blive præsenteret i denne uge, og her vil planen også indeholde elementer, der betyder, at der ikke bare vil blive skabt flere statslige arbejdspladser i provinsen, men også flere uddannelsespladser. “ Vi forsømte noget i den første udflytning: uddannelserne. Efter første runde er det det gået op for mig, at der er et massivt behov for, at vores erhvervsrettede uddannelser kommer tættere på de virksomheder, der efterspørger arbejdskraften. Troels Lund Poulsen (V), beskæftigelsesminister Arkitekten bag den første plan var daværende erhvervsminister og nuværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Han siger til avisen Danmark: - Vi forsømte noget i den første udflytning: uddannelserne. Efter første runde er det det gået op for mig, at der er et massivt behov for, at vores erhvervsrettede uddannelser kommer tættere på de virksomheder, der efterspørger arbejdskraften. Vi bliver nødt til at få spredt uddannelserne i nogle stationer uden for de byer, som de i dag er placeret i.

Kort og mellemlange uddannelser

Det er ikke de akademiske uddannelser, som regeringens udflytningsudvalg har fået øje på, men korte og mellemlange uddannelser, der primært ligger hos professionshøjskolerne (som også går under navnet university colleges). Udvalget er ledet af moderniseringsminister Sophie Løhde (V), og medlemmerne er erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, der var formand for det oprindelige udvalg. - For eksempel har vi i Vestjylland en boomende turistsektor, som vi har brug for at kunne servicere med arbejdskraft. Det er en tankegang, der hjælper vores lokale erhvervsliv, men også unge, der måske ikke har lyst til at flytte til en af de store byer for at læse og dermed ikke får udfyldt deres fulde potentiale efter deres gymnasieuddannelse. Det er vi blevet nødt til at tænke ind i den udflytningsplan, vi nu er ved at gøre færdig, siger Troels Lund Poulsen til avisen Danmark.

Ros fra organisationer