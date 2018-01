Hvor Venstre under Fogh i nullerne slog knude på sig selv i skattepolitikken for at bevare magten, slår Venstre i dag knude på sig selv i udlændingepolitikken.

Bogen handler om værdikrigen i nullerne, om daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens kamp for at gøre Socialdemokrati-Danmark til Venstre-Danmark. Og om en tid der, selv med Irak-krig, Muhammed-krise og kulturkanon, var domineret af især udlændingepolitik. Og skattepolitik.

I 2001 var det Konservative, med Bendt Bendtsen og Brian Mikkelsen i front, der kæmpede for lavere skatter, mens Venstre, i skikkelse af Anders Fogh Rasmussen og Claus Hjort Frederiksen, havde lukket den interne skattedebat ved at indføre skattestop og samtidig besluttet sig til at elske den velfærdsstat, de ellers traditionelt havde bekæmpet. Det var, i Foghs og Hjorts optik, vejen til at berolige de socialdemokratiske vælgerne. Så det blev velfærd først, skattelettelser siden for Venstre. Mens Konservative, som LA i dag, så og ser det stik modsat. K siger det bare ikke så højt mere.

Selv om Fogh ellers bevidst holdt ønsket om skattelettelser nede i kampen for at føre Venstre ind på midten som det store folkeparti. Prisen for det blev LA, som blev en reel afskalning af Venstre. De startede som protest mod udlændingepolitikken, men endte med at blive skattelettelses-partiet, der tog den kamp, Venstre lod ligge, og K reelt ikke evnede at vinde.

De fik dog skattelettelser undervejs, både i 2004, 2007 og 2009. Bendt Bendtsen har tidligere fortalt i et interview i avisen Danmark, at han i 2004 satte sin ministerpost på spil.

I 2001 endte det i en meget lang formulering fra Claus Hjort, hvor konklusionen var, at man gerne ville have skattelettelser, men først, når der var råd til det, og den offentlige gæld var nedbragt. K nikkede ja, truslerne blev pakket væk, selv om der ikke blev lovet skattelettelser, og de hverken fik skatteministerpost eller dagpengereform.

De seneste dage har så vist, at det har LA heller ikke evnet.

Modsat Konservative har de aldrig truet med at gå, men i 2016 truede de med at vælte Venstre-regeringen, og i 2017 truede de med ikke at stemme for den finanslov, de selv havde fremlagt. Og modsat K gjorde de det ikke på de indre linjer, men på de sociale medier. Hvor K evnede at lide i stilhed til gengæld for resultater, som også faldt i stilhed, er det ikke en metode for LA. De er til store ord, også når det gælder løfter, der ikke kan indfries.

Og resultatet endte i denne uge, som mandaterne i Folketinget tilsagde: Skattelettelserne blev pakket ned, og LA er i dag et parti i reel krise efter ellers at have klaret transformationen fra indflydelsesparti til regeringsparti rimeligt pragmatisk. Indtil november sidste år lå LA nogenlunde stabilt i både meningsmålinger og overfor medlemmerne, men finanslovs-farcen har fået dele at baglandet til at melde fra, meningsmålingerne er i frit fald og der tales nu åbent om behov for en ny ledelse.