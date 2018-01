Mandeklubben i X-huset har arvet et gammelt snedkerværksted og skal nu til at arbejde med værktøjer, der er over 100 år gamle.

- Vi er i gang med at restaurere de gamle maskiner, og når vi er færdige, så tror jeg, at selv Bonderøven vil blive misundelig, fortæller Peter Larsen om DR's kendte tv-bonderøv.

Når snedkerværkstedet er på plads, råder klubben over et værksted, stort set som sådan et så ud for 100 år siden - med manuelt dreven drejebænk, tykkelses- og afretterhøvl, båndsav, snittebænk og en velsignelse af høvle, stemmejern og andet.

- Det bliver en legeplads for - ikke gamle - men erfarne mænd. Vi har været så heldige at arve alle maskiner og værktøjer fra et nedlagt snedkerværksted i Haastrup, og det er altså fine sager, fortæller Peter Larsen, næstformand i mandeklubbens bestyrelse.

Men det er kun første etape i projektet. På den lidt længere bane har mandeklubben nemlig planer om at indtage en større dele af X-huset. En vigtig aktivitet kommer til at foregå i kælderen, hvor der er ved at blive indrettet værksted med alt, hvad et snedkerhjerte kan begære..

En flok på cirka 20 herrer mødes hver mandag formiddag for at arbejde på at gøre lokalet anvendeligt. Det vigtigste møblement bliver et langbord og et stort poolbord, som klubben har fået doneret.

Vester Hæsinge: En mandeklub er i fuld gang med at indtage X-huset i Vester Hæsinge. Klubben blev stiftet for et par måneder siden, og det første store projekt er at få indrettet det gamle lærerværelse til mødested.

Mandeklubben i X-huset er sat i gang på initiativ af landsforeningen "Mænds Mødesteder", og Faaborg-Midtfyn Kommune har også været fødselshjælper på projektet.

Målet er at skabe nogle rammer, hvor mænd kan mødes og hygge sig i hinandens selskab - uden deres kvinder.

- Kvinder er jo rigtigt dygtige til at skabe den slags fællesskaber. Her skal vi have et sted, hvor tingene foregår på mændenes præmisser - hvor man stille og roligt kan udvikle sine idéer og afprøve dem, uden nødvendigvis at skulle stå til regnskab for, præcis hvorfor man lige gør sådan og sådan, siger Peter Larsen.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd har den slags mødesteder?

- Der er simpelthen ting, som kan foregå i en anden atmosfære, når det sker mand og mand imellem. Sådan er det bare. Men det er vigtigt, at det er mændene selv, der tager initiativet til at komme her. Det modsatte prøver vi jo i så mange andre sammenhænge, siger Peter Larsen med et glimt i øjet.

De fleste medlemmer af klubben har nået pensionsalderen, men man behøver hverken at være efterlønner eller pensionist for at deltage.

- Vi vil gerne have mænd med i alle aldre - også mænd der stadig er erhvervsaktive. Og det er ikke kun et Vester Hæsinge-projekt det her. Vi har medlemmer fra både Ringe og Faaborg. Vi ser os selv som et tilbud til dem, der har lyst, og for os eksisterer kommunegrænser ikke, siger Peter Larsen.