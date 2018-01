Søndersø: På trods af sin unge alder er Anna Østerkær et vigtigt samlingspunkt for sine holdkammerater i Søndersø Gymnastikforening. Hun har nemlig en helt særlig evne til at kunne snakke med alle, uanset om det er de små piger, hun selv træner, eller om det er de ældre holdkammerater.

Nu er hun blandt syv nominerede til "Fynsk Bank kammeratskabsprisen" fundet blandt 99 indstillinger. Den unge springgymnast synes dog ikke selv, hun gør noget særligt. - Jeg er bare Anna, som går til gymnastik. Selvfølgelig kan jeg godt mærke, at jeg har let ved at snakke med alle på holdet, og sørger også for at opmuntre mine holdkammerater under træning, siger Anna Østerkær.

Hun træner selv to gange om ugen, men alligevel har hun også tid til at træne piger, som går i 2. og 3. klasse. Hun ser det ikke som en sur pligt, da hun altid bliver mødt med kram, og da hun træner holdet med sin bedste veninde. Derfor er trænerrollen nærmest blevet et boost for Anna Østerkær, som også fungerer som rollemodel for de yngre piger.