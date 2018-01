Kerteminde: Lørdag kan du få masseret lattermusklerne i Kerteminde Amatørteater (KAT).

Et hold stand-uppere har nemlig i denne uge lånt KAT's sal for at forberede en ny, improviseret comedy-forestilling, som de skal turnere med.

Holdet består af Kasper Nielsen, Jacob Ingversen, Brian Lykke og Thomas Warberg.

De slutter nu deres øvegange med at vise det resultat, som de er nået frem til. De giver en forestilling i Teaterhuset i Nørregade lørdag den 13. januar klokken 16. Det har tidligere været annonceret, at det var klokken 17, men tidspunktet er nu rykket. Billetprisen er 50 kroner og kan købes ved indgangen. Der har allerede været et godt salg af billetterne i Spar Købmanden i Langegade i Kerteminde, men der vil også være nogle billetter, som kan købes lørdag ved teatret. (mlfa)