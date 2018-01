- Det bliver måske det ottende og sidste spil, for da er både Marianne og jeg jo for længst pensionerede. Vi lover til gengæld, at det skal blive stort. Ligesom det første, som vi lavede i forbindelse med Svendborgs 750 års jubilæum i 2003. Vi ved selvfølgelig ikke, om der er nogen, der vil fortsætte efter os, men vi har lovet hinanden og kirkegårdens bestyrelse, at vi laver noget helt specielt i 2021, siger Tommy Christensen.

Tommy Christensen og Marianne Kjær håber til gengæld på, at de to faste bidragsydere vil være ekstraordinært gavmilde, når det gælder støtte til spillet i 2021, hvor kirkegården fylder 200 år.

Livet der var engang 2003: Forestillingen "Livet, der var engang" blev opført første gang på Assistens Kirkegård i Svendborg med udgangspunkt i nogle af de kendte og ukendte personer, der er begravet der. Det skete i forbindelse med Svendborgs 750-års byjubilæum. 2005: "Livet der var engang, 2 - 1845 og 1945". 2007: "Livet der var engang, 3 - Købmænd og kaptajner".2010: "Livet der var engang, 4 - Mellem himmel og jord".2013: "Livet der var engang, 5 - Slægters gang - rig og fattig".2016: "Livet der var engang, 6 - I krig og fred".2019: "Livet der var engang, 7 - Mod nye horisonter".2021: "Livet der var engang, 8. Jubilæumsforestilling i anledning af 200-året for anlæggelsen af Assistens Kirkegård.Marianne Kjær, leder af Fritidsteatret, har været manuskriptforfatter og instruktør alle årerne og stået for opførelserne i tæt samarbejde med kirkegårdsleder Tommy Christensen, der har taget sig af det praktiske og økonomiske.Der er cirka 60 frivillige medvirkende.Der sælges 100 billetter til hver af de seks forestillinger. Næste forestilling finder sted i uge 31, 2019.

Og kirkegårdspillene er både specielle og unikke. Ingen andre steder har man noget lignende.

- Det er jo et stort arbejde med 60 medvirkende i seks forestillinger og omkring 100 publikummer pr gang. Der skal bruges penge på kostumer og kapelmester, men ellers gør alle det gratis. Donationen fra kirkeministeriet gør derfor det hele så meget nemmere, siger kirkegårdsinspektøren - der dog netop er gået på pension.

Det har især været det lokale erhvervsliv og Svendborg Kommune, der har stået for penge til de seks første forestillinger.

- Men der er også gavmilde fonde, som den lokale Generalkonsul Einar Høyvalds Fond, der har været søde ved os. De deler ud af de årlige renter, men nu hvor renten er så lav, så kan de godt have problemer med at finde de helt store beløb. Derfor er vi allerede nu på forkant med at søge andre fonde om støtte til de to kommende spil, og vi er rigtig glade for, at det allerede giver resultat, siger Tommy Christensen om Kirkeministeriets tilsagn.