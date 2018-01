Theo Walcott har næsten spillet 400 kampe for Arsenal, men i denne sæson er det endnu ikke blevet til en plads i startopstillingen i Premier League.

Derfor lugter Everton-manager Sam Allardyce mulighed for at hente den 28-årige englænder, der mangler spilletid for at gøre sig gældende til Englands VM-trup.

- Jeg tror, I alle kender til vores interesse i Theo. Hvis det kan lade sig gøre at lukke den handel, så bliver jeg meget glad, siger Sam Allardyce ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Der er naturligvis forhandlinger i gang på nuværende tidspunkt, og hvis parterne kan blive enige, som er noget af det sværeste nu til dags, så vil det være en stærk forstærkning i offensiven, mener jeg.

Everton-manageren fremhæver flere kvaliteter ved Walcott. Blandt andet hans målfarlighed, erfaring og hans indlæg fra distancen.

Everton har allerede forstærket sig i offensiven i form af den tyrkiske landsholdsangriber Cenk Tosun, der blev hentet i Besiktas. Men Allardyce mener, at der er andre kvaliteter i Walcott.

- Theo er ikke så risikabelt et køb, for han har bevist sig. Han har allerede scoret over 100 mål for Arsenal og lavet masser af assister.

Allardyce overtog roret i Everton i slutningen af november, og det havde øjeblikkelig virkning.

Klubben spillede sig væk fra nedrykningspladserne, men udviklingen er gået i stå, og manageren har flere gange efterlyst målfarlighed i truppen.

Liverpool-klubben ligger i midten af tabellen, men har ikke vundet i de seneste fire Premier League-kampe. Kun en enkelt scoring er det blevet til i de kampe.

Walcott har 18 måneder tilbage af sin kontrakt i Arsenal, som han har scoret 108 mål for. Han kom til klubben fra Southampton i januar 2006.

Desuden står han noteret for 47 landskampe, der har kastet otte mål af sig.