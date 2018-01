Udstilling

Fredericia Kunstforening glæder sig over flere medlemmer i 2017, og som noget nyt er der lavet et særligt medlemskab for erhvervslivet.

- Man får sin virksomhed synliggjort ved vores udstillinger, og ikke mindst vil man lejlighedsvis blive indbudt til særlige erhvervsarrangementer i kunstsalene, skriver kunstforeningen i en pressemeddelelse:

- Man kan benytte udstillingen til at afholde et lukket arrangement uden for normal åbningstid.

- I 2017 har vi haft mange spændende udstillinger, men der er ingen tvivl om, at de to herrer Erik Clausen og Jens Galschiøt var dem, der tiltrak flest, fortæller formanden, Poul B. Jakobsen:

- For os i bestyrelsen var forberedelserne omkring udstillingen med Jens Galschiøt noget helt særligt. Alene at få koordineret leveringen med leje af kran, specialtransport vogn og tilladelser fra byens butikker om placering ud foran de enkelte butikker.

Erik Clausen slog med 417 gæster besøgsrekord ved ferniseringen.