Jeg må nødvendigvis reagere på det citat, man kan se fremhævet under Meninger i Fyens Stiftstidende onsdag 10. januar. I forbindelse med, at Inger Støjberg skal beskyttes, udtrykker hun, at "følelsesmæssigt bliver jeg mest påvirket, når vi (ministeren og vagterne) må tage en bagudgang. Det synes jeg er et nederlag. Det gør mig mere end noget andet trist".

Jeg har ikke et ønske om, at ministeren skal presses til at blive sluset ud af en bagudgang på grund af en politik, der ikke skaber begejstring alle steder, men jeg ser nu mest denne oplevelse som et nederlag for hendes ministerielle forfængelighed.

Der er faktisk nogle mennesker af kød og blod, hvis nederlag efter Inger Støjberg og administrations afgørelser er rent skæbnebestemte.

Set i den sammenhæng kan jeg desværre kun se Inger Støjbergs klagesang som nogle forkælede lyde. Enten har ministeren ikke evner for at vise empati for de mennesker, som hendes administration udviser, af og til på et problematisk grundlag, eller også tillader hendes funktion som sprællekvinde, med DF som dukkefører, ikke, at hun må vise empati.

Enten må Inger Støjberg acceptere sin situation og tage følgerne uden kny eller også må hun gøre oprør med sin umenneskelige og umenneskeliggørende opgave og fralægge sig ansvaret for inhumane afgørelser, der kun kan rummes i DF's indskrænkede univers.