Stigende grundvand er et stigende problem, men de fynske kommuner har ikke fokus på det, når de laver planer for klimatilpasning. Statens kortlægning af grundvandet og stigninger heri er simpelthen for dårlig. I Odense Kommune har man taget konsekvensen og lavet sin egen kortlægning for EU-midler.

- Det er staten, der har anbefalet, at kommunernes klimaplaner skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og tiltag til at imødegå dem. Men anbefalingerne gælder kun i forhold til nedbør og havvand - ikke grundvand.

- Da vi undersøgte kommunernes klimaplaner stod det klart, at langt størstedelen af landets kommuner havde fokus på havvand og nedbør, mens grundvand og vandløb ikke var prioriteret. Det, mener vi, er en stor risikofaktor, fordi stigende grundvand er et stigende problem , siger international chef i CONCITO Jarl Krausing, der dog ikke mener, at hele ansvaret ligger hos kommunerne.

Miljøstyrelsen har ellers stillet et kort over "fremtidens grundvand" til rådighed for kommunerne, men ikke én af de fynske kommuner har brugt det i deres klimaplaner. På grundvandskortet kan man både se, hvor højt grundvandet står i et givent område, og modeludregninger for, hvor meget vandstanden vil stige frem til 2050. Miljøstyrelsen skriver dog, at kortet kun er vejledende. Og det er der en god grund til, siger kommunerne.

- I forhold til grundvand er det materiale, vi har fået, alt for upræcist til at basere vores klimatilpasning på. Målingerne er lavet i kvadrater af 500 gange 500 meter - hvilket svarer til ét datapunkt for hver 25 hektar. Til sammenligning er kortlægningen for regnvand i en opløsning, hvor vi er nede på ganske få kvadratmeter, siger biolog Katrine Juul Larsen, der arbejder med klimasikring i Assens Kommune.

På grund af det mangelfulde datagrundlag er kommunerne derfor nødt til at foretage deres egen kortlægning af grundvandet, og det er både dyrt og tidskrævende. Det til trods har en enkelt kommune gjort netop dette, nemlig Odense Kommune, der dog også har haft særlige forudsætninger.

- Vandcenter Syd laver overvågningsboringer, hvor de måler grundvandsstanden i Odense, så i modsætning til mange andre kommuner har vi nogle rimelig gode data, når det kommer til grundvand. Derudover har vi været med i et EU-projekt, hvor vi fik penge til at udvikle en detaljeret bygeologisk model, hvor kortlægning af grundvandet indgår, siger Knud Søndergaard, der er kontorchef for Natur og Landbrug i Odense Kommune.

- Vi har ikke lavet generelle modeller for stigninger i grundvand og tænkt det ind i vores klimatilpasningsplan, men det er et oplagt næste skridt.