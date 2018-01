Til DGI International GymShow 2018 viser DGI Verdensholdet et udpluk af de bedste serier fra dets eget show, når holdet optræder sammen med verdenseliten fra Canada, Singapore og Taiwan.

For 27-årige Maja Refshauge Kristiansen fra Odense er GymShow et højdepunkt at se frem til. Indtil juli 2017 rejste hun med det 11. DGI Verdenshold, og til showet samles holdet igen efter seks måneders pause. - Jeg ser frem til at møde sine holdkammerater igen og optræde med dem. Det bedste ved Verdensholdet er, at man får en hel masse venskaber med sig. Samtidig er det gymnastiske selvfølgelig også vigtigt, da vi får lov til at nørde gymnastikken helt ned i detaljen, siger Maja Refshauge Kristiansen, der i dag pendler fra Odense til København for at læse en kandidat i humanfysiologi.

Hun glæder sig til at genopfriske dele af showet.

- Jeg begynder at savne showet, jo længere væk jeg kommer fra det. Men jeg glæder mig også meget til at møde artister fra andre lande og se, hvad de har at byde på. Hvordan de stykker et show sammen, siger Maja Refshauge Kristiansen. Hun fortæller, at publikum i Odense kan se frem til at opleve nogle af de ting, som var højdepunkter for gymnasterne på DGI Verdensholdet.

- For eksempel tager vi vores par-serie med, som i vores show er en del af fortællingen om at gå fra et "jeg" til et "vi" og til sidst et "os". Par-serien i sig selv repræsenterer et "vi", hvor man til tider giver sig hen til en anden, men til tider også tvivler på tosomheden. Par-serien var i vores show med til at binde historien om at gå fra individ til et større fællesskab sammen, og derfor udgør par-serien en vigtig del af det 11. Verdensholds show, siger Maja Refshauge Kristiansen.

DGI International GymShow 2018 foregår i Odense Idrætshal 28. januar. Man kan købe billetter på www.billetten.dk.