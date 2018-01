Skrillinge: Specialskolen Skrillingeskolen i Middelfart forstår sig på det internationale og har netop vundet to ud af de seks priser, som Undervisningsministeriet har uddelt til skoler for internationale skoleprojekter.

Der er tale om såkaldte eTwinning-priser, fordi projekterne iværksættes på den online læringsplatform eTwinning, fremgår det af en pressemeddelelse fra Middelfart Kommune.

Skolen har vundet priserne for projekterne "Vis mig dit fuglehus" og "Cultural Identity." Fuglehusprojektet går ud på, at Skrillingeskolen og skoler i syv andre lande producerer masser af fuglehuse - på Skrillingeskolen skal der laves 87. Skolerne deler undervejs billeder af fuglehusene med hinanden og fortæller for eksempel om de forskellige landes lokale fugleliv. Kristian Jensen er en af de elever, der har arbejdet på fuglehusene. - Jeg kan godt lide at arbejde med træ, men det skal helst være med maskiner. Ikke kun håndkraft - så tager det alt for lang tid. Og så er det meget fedt at have vundet, når der var mere end 250 projekter med, siger han i pressemeddelelsen.