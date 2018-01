Uanset om Oprah Winfrey skal dyste om præsidentposten med Donald Trump i 2020 eller ej, så er hun værd at kende. Her er den hurtige tilgang til en af verdens mest indflydelserige kvinder.

1 Opstigning fra slummen

Oprah blev født den 29. januar 1954 i Kosciusko Mississippi af en teenage-mor, som ikke magtede opgaven. Hun voksede op hos sin fattige bedstemor, og hun gik i kjoler syet af gamle kartoffelsække. Som niårig blev hun voldtaget. Som 14-årig blev hun selv gravid, men hun mistede til sin egen lettelse barnet.

Men Oprah var ikke til at stoppe, hun var dygtig i skolen og lærte meget tidligt at læse. Allerede mens hun gik i skole fik hun en tjans som radiovært, og så var retningen ellers stukket ud for en af USA's grundfortællinger om at starte på bunden, arbejde hårdt og blive rig og berømt. Ja, måske blive USA's præsident en dag.

2 Karrieren

Oprah var 19, da hun blev ansat på en radiostation i Baltimore, og fire år senere rykkede hun videre til tv. Hun flytter til Chicago i 1984, og to år senere skaber hun sit eget tv-program "The Oprah Winfrey Show", der kørte indtil 2011. Derefter overtog hun selv styringen over et lignende show med sit eget tv-produktionsselskab Harpo (Oprah stavet bagfra).

Sideløbende har hun spillet med i flere film og serier. Hun var blandt andet nomineret til en Oscar for sin rolle i Spielberg-filmen "Farven lilla", og hun er blevet tildelt stribevis af priser som Emmy og Golden Globe.

3 Pengene

Oprah har også været rigtig dygtig til at tjene penge på sin popularitet og på sin produkiton af andre tv-shows som "Dr Phil".

Hun bliver i 2003 den første sorte kvinde, som registreres på tidsskriftet Forbes' liste over milliardærer. Dollar-milliardærer naturligvis.

Hun er kendt for at være rundhåndet med præmier og gaver til publikum under sine talkshows. Helt vildt blev det, da hun forærede hver eneste publikummer nøglerne til hver deres splinternye VW Beetle 2012. 272 biler. Ved en tidligere lejlighed forærede hun Pontiacs væk.

Hun støtter også godgørende formål, og har blandt andet finansieret skoler for fattige piger i Sydafrika.

4 Oprah-effekten

Akkurat som med Elvis og Madonna er ét navn nok til, at alle ved hvem der tales om. Oprah. Hun er umådeligt populær og kendt for stor indføling og indlevelse i sine interviews. Men også for en moderlig skideballe, hvis det er det, der er behov for.

Magasinet Time har udnævnt hende til at være blandt de 100 mest indflydelsesrige mennesker i det 20. århundrede. Man taler om Oprah-effekten, fordi hun har så enorm indflydelse på folk via sine talkshows. Omtaler hun en bog, bliver den øjeblikkeligt en bestseller. Og inviterer hun en ukendt ind i sit show, bliver han eller hun øjeblikkeligt stjerne. Kan hun ikke lide oksekød, så falder omsætningen mærkbart.

Lige nu spekuleres der i, om Oprah-effekten kan gørehende til USA's næste præsident - blandt andet under #oprah2020. Selv siger hun blot: Oh.