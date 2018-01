3.000 hjemmeværnsfolk i Fyns Politikreds er blevet bedt om at holde øjne og ører åbne og rapportere, hvis de støder på noget mistænkeligt. Fyns Politi har fået over 350 tip i stenkastersagen.

Selvom det heller ikke i 2017 lykkedes Fyns Politi at fange den eller de gerningsmænd, der står bag de livsfarlige stenkast fra fynske motorvejsbroer, fortsætter politiet med den intense efterforskning. Det fortalte politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen fredag under Fyns Politis årlige nytårsparole. - Vi har endnu ikke fældet gerningsmanden. Men tro mig, vi fortsætter ufortrødent, så længe der er spor at forfølge, og indtil vi på et tidspunkt har fået stillet den - eller de - formastelige til ansvar for ugerningerne, lød det fra politidirektøren. Politiet arbejder blandt andet tæt sammen med Hjemmeværnet, der råder over flere tusinde frivillige i politikredsen. - De har bedt deres flere end 3.000 par øjne og ører rundt i kredsen være særlig årvågne og rapportere, hvis de støder på noget mistænkeligt, sagde Kit Claudi Grøn-iversen. Hjemmeværnet ønsker ikke at uddybe, hvordan de hjælper Fyns Politi, eller hvorvidt de allerede har tippet politiet i stenkaster-sagen. - Vi leverer noget "manpower", men vi udtaler os ikke om selve opgaven, lyder det fra Hjemmeværnets presseafdeling. Samme melding kommer fra chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj. - Jeg kan bekræfte, at hjemmeværnet altid hjælper os med øjne og ører, men hvad vi konkret har bedt dem om i den pågældende sag, det ligger lidt i operationen, og det udtaler vi os ikke om, siger han.

Endnu ingen match

Kort før jul blev det offentliggjort, at gerningsmanden eller -mændene kan komme fra Tarup-området i Odense. Meget tyder nemlig på, at gerningsmanden holder til netop her - enten som hyppig gæst eller som bosat i området. Det gav ekstra travlhed for de mange betjente, som i juleferien kom på ekstra arbejde med at samle dna-mundskrab. Fyns Politi havde tirsdag fået 360 tip i sagen, men ønsker ikke at offentliggøre, hvor mange personer, de har taget DNA-prøver på. Men der er tale om flere hundrede. Resultaterne undersøges på retsgenetisk institut på Københavns Universitet, og indtil videre er der ikke kommet noget match ud mellem prøverne og de dna-profiler, som blandt andet er fundet på en 40 kilo tung sten kastet ned i september 2017 fra broen på Spedsbjergvej vest for Blommenslyst. Ifølge vicepolitiinspektør Jørgen Andersen, der leder efterforskningen, bliver der ved med at komme henvendelser nærmest dagligt. Skal det gå meget stærkt, hvis man har en top-mistænkt, kan undersøgelser ske næsten fra dag til dag. - Fremadrettet vil vi tage endnu flere mundskrab, og det er mere rutine og almindeligt efterforskningsarbejde, vi er i gang med, erkendte efterforskningslederen i et interview i Fyens Stiftstidende for få dage siden.

Krimiredaktør: DNA-spor er ikke nok

Overvågning på vej