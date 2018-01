Debat: Socialdemokratiets dobbeltsyn på skat

Læserbrev: Bjørn Brandenborg, folketingskandidat for Socialdemokratiet, skriver den 9. januar, at afvisningen af skattelettelser ikke er et spørgsmål om at misunde de rige, men et forsvar for vores velfærdsmodel og et udtryk for, at han ikke ønsker at øge uligheden og skabe et splittet Danmark.

Han skriver videre, at man passende kunne spørge regeringen, hvad skattesænkninger egentlig er værd? Det undrer mig, hvorfor han ikke har stillet spørgsmålet til sin egen partiformand. Mette Frederiksen var som bekendt et fremtrædende medlem af S-SF-R regeringen, som i 2012 gennemførte en skattereform med skattenedsættelser på over 10 milliarder kroner, blandt andet ved at forhøje beskæftigelsesfradraget og grænsen for betaling af topskat.

Var det for at skabe mindre velfærd og mere ulighed og utryghed? Nej, i al fald ikke ifølge regeringens egen publikation "Danmark i arbejde - skattereform", som Bjørn Brandenborg jo også kunne læse i, hvis det er hurtigere end at få fat i Mette Frederiksen. I den står der blandt andet "at en nedsættelse af skatten på arbejde vil øge beskæftigelsen varigt og skabe vækst og udvikling".

Det er jo ikke en effekt, som er reserveret de perioder, hvor Socialdemokraterne er i regering. Det virker faktisk på samme måde, også når regeringen består af andre partier. Hvorfor socialdemokraterne ikke mener det, men såvel før de dannede regering, som nu efterfølgende, konsekvent taler om velfærd eller skattelettelser, ja, det kan Bjørn Brandenborg ikke finde svar på i ovennævnte publikation. Men måske hos Mette Frederiksen.