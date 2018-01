1 / 2

Femte gang var lykkens gang for Pia Hall Nielsen, der tidligere har medvirket på Frøbjerg Festspil i "Sound of Music", "Matador", "Byens bedste horehus" og "Den eneste ene". Ved Musical Awards 2018 blev hun kåret til bedste kvindelige hovedrolle for sin rolle som Josepha i "Sommer i Tyrol". Her ses hun sammen med sin Leopold (Henrik Madsen). Foto: Nina Vibe Petersen