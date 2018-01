Debat: Maskinen skal smøres, ikke skiftes ud

Læserbrev: Europa og EU er ved en skillevej: Skal der tilføres mere magt til Bruxelles, eller skal det eksisterende samarbejdet forbedres? Jeg stemmer for det sidste.

Blandt mange andre udfordringer har rejsen til skillevejen været brolagt med Brexit-forhandlinger, udfordringer fra illiberale tendenser i Ungarn og Polen, samt migrationsstrømme fra syd. Disse tendenser gør os alle utrygge, og vi er derfor nødt til at komme med løsninger på det, som bekymrer mest: migration, sikkerhed og vækst.

Nogle mener, at svaret er traktatændringer, som skal give mere magt til EU. Det forslag er jeg langt fra enig i. Skal vi så bevare status quo? Nej, det er heller ikke et tilfredsstillende svar.

Først og fremmest skal vi gøre det europæiske samarbejde mere effektivt. Og det kan vi gøre inden for den ramme, som samarbejdet har i dag. Hvis der kræves mere, er prioriteringen klar: Løs de konkrete problemer først.

Hvorfor den rækkefølge? Fordi vi allerede har fat på det fundamentale: Med afsæt i traditionelle europæiske liberale værdier, skal vi fortsat kæmpe for et frit, demokratisk og velstående Europa. Vi skal arbejde hårdt for at forbedre handelsvilkår og for fair konkurrence, der bringer tusindvis af arbejdspladser til Danmark. Og så skal vi sikre, at retsprincipperne bliver overholdt.

Derfor skal kræfterne bruges på at smøre den gamle maskine og udnytte de muligheder den giver til fulde - ikke tvinge den på pension på et tidspunkt, hvor vi har allermest brug for den.