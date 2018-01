Læserbrev: I dagens avis, onsdag 10. januar, kan man læse, at Svendborgs nye borgmester Bo Hansen (S) har afskaffet de kommunale receptioner for borgmester og udvalgsformænd, efter at Lars Erik Hornemann (V) genindførte dem efter sin tiltrædelse som borgmester i 2014.

Det kunne være interessant at vide, om Hornemann mon havde gjort det samme, hvis han ikke tilfældigvis selv havde rund fødselsdag inden for den forestående valgperiode.

Men Hornemann og Venstre synes åbenbart, at det er helt rimeligt at kommunens borgere skal betale for politikernes fødselsdage m.m.