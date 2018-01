Debat: Ny skyttegravskrig om parkering på torvet på vej

Læserbrev: Hvor er vi dog heldige, at vi bor i Svendborg.

Byen, hvor der åbenbart ikke er nogen udfordringer, og derfor ønsker den nye borgmester at skabe lidt ballade, ved endnu en gang at ville fjerne parkeringer på Torvet.

Nogen ville nok mene, at økonomi, møller på Tåsinge eller mange andre ting kommer før Torvet, men baglandet har vel lagt pres på borgmesteren, for han virker for klog til at starte sin periode med at gå i krig med de erhvervsdrivende.

Nu har jeg selv siddet i det udvalg, der i den seneste periode havde ansvar for Torvet og været igennem de debatter om, hvor spændende, kreativt, eksotisk (og andre tillægsord), vores torv dog kunne blive uden biler, men hvorfor har der så kun været fire større arrangementer på Torvet hver sommer?

Det er vel ikke kun, fordi den danske sommer er så dårlig, der kun er fire dage med sol? Hvorfor har alle disse spændende ting ikke vist sig, enten i perioden hvor Torvet er lukket eller på dage, hvor man har ønsket Torvet lukket?

At man så forsøger at henvise til cafémiliøjet ved Børsen er næsten lige så dårligt som dem, der brugte Ramblaen som forbillede. Hvilke caféer er det, der skal have udeservering på Torvet, hvem skal købe underholdning, og hvem vil sidde på en stenplads i to graders kulde i regnvejr?

Lyt til erhvervslivet og lad nu være med at starte endnu en periode med rød skyttegravskrig.