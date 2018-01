Læserbrev: Borgmester Bo Hansen (S) vil gøre op med ulige jubilæumsgaver til kommunens personale, samtidig har borgmesteren skudt nytåret ind med en besked om, at kommunens receptioner for borgmesteren og andre udvalgsformænd er afskaffet ved deres runde fødelsdage.

Jeg anser det for en god begyndelse, da der alene i år skal findes 70 millioner kroner i besparelser.

At der er nogle, der føler sig trådt over tæerne, viser jo bare at solidariteten har trange kår i dagens Danmark.

Jeg husker som otteårig, da jeg fik en grøn sparekassebog, hvorpå der stod "Mange bække små, gør en stor å". Jo, det lønnede sig at spare på den lange bane, for at få afviklet sin gæld.