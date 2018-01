Læserbrev: Hvis man gik og troede, at der ville blæse nye vinde med en socialdemokratisk borgmester i Svendborg, kan man godt tro om igen.

Trods valgløfter og tågesnak om ældremilliard fortsætter forringelserne på ældreområdet i Svendborg Kommune. Først tog man gåturene fra de ældre i egen bolig (klippekortsordningen), hvilket var slemt nok.

Nu lukker man så "lunteholdene" i kommunen - træningsforløb for ældre, der er for handicappede til den øvrige seniorgymnastik og lignende; et forløb, jeg selv har haft stor glæde af som genoptræning efter en hjerneblødning, og som har givet mig livskvalitet og førlighed til at blive boende i eget hjem, hvilket jo er målsætningen også for kommunen.

Så logikken halter. Udgifterne for træningen er ikke nær så store, som udgifterne vil blive, når vi ender i kørestol. Og det kan det uden den ugentlige træning meget vel ende med, at vi gør.

Man taler så fint om at tage udgangspunkt i borgerens ressourcer. På nuværende tidspunkt kan vi stå og med lidt hjælp gå på vores ben. Uden træning bliver vi krøblinge, der vil kræve assistance i døgnets 24 timer.

Så kære byråd: Tag udgangspunkt i vores ressourcer og et liv med livskvalitet - uden kørestol - og giv os træningen tilbage.