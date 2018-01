Debat: Uforståelig strategi om det bilfrie torv, mener DF'er

Læserbrev: Torsdag 11. januar kan man læse (det som fylder mest), at borgmester Bo Hansen (S) og de røde partier nu vil skrotte parkeringen på Torvet, og gerne tager den beslutning som rød blok. Når borgmesteren nu ved, hvilke følelser der er og har været omkring Torvet og parkering, så er det jo ikke just samarbejde i deres konstituering, det udstråler.

Og jeg forstår slet ikke rækkefølgen, for jeg tror såmænd på, at langt de fleste medlemmer af byrådet ville stemme for et forslag med ændret adgang for bilerne, når der lå en god køreplan for brugen af Torvet. Javel, der står mindre i avisen, at der kommer til at være en gruppe, der skal arbejde med "liv på mit torv", men kunne den så ikke lige få arbejdsro, og kunne det ikke have været første skridt?

Tre sommermåneder, hvor der ikke rigtigt var liv eller en egentligt tråd i tingenes tilstand, det var 2017. For SF måske godt nok, men det er ikke godt nok.

Udstillinger, flytbare grønne oaser, muligheder for boder, scene og meget mere, det er minimum for at skulle give slip på p-pladserne mere end de tre måneder. Esbjergs torv er en skøjtebane i december, det kunne gøre torvet bilfrit.

Det må være mit ønske, at tingene gøres i den rigtige rækkefølge, lade gruppen drøfte hvilke tiltag der skal/kan være på Torvet, i hvilke måneder, og hvis det giver god mening i de fleste måneder, så er Torvet bilfrit der - ikke før.