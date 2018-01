I dag vil jeg begynde med en positiv beretning. Jeg kender en ung kvinde på 33 år. Hendes navn er Maha Mohammad Ayoub. Som navnet antyder, er Maha ikke dansker. Hun er uddannet ingeniør og kom til Danmark som flygtning fra Syrien for to år siden. Det seneste år har hun arbejdet i et entreprenørfirma og er nu avanceret til byggeleder.

Maha har et stort gå på mod, hun er meget flittig, udadvendt og har på rekordtid lært sig dansk. Jeg var sammen med hende til en julesammenkomst hos hendes søster, der også er flygtning, og som bor i Assens. Maha viste mig med begejstring en videofilm produceret af det firma i Ålborg, hvor hun er ansat. Videoens titel er "Maha - fra asylcenter til byggeleder på et år." I billeder og lyd følger man Mahas arbejde på kontoret og på byggepladserne og hører om, hvor ubesværet hun omgås både sine chefer og håndværkerne til trods for sit udseende (tørklædet), som hun selv siger.

Det er en solstrålefortælling om en flygtning, der kan og vil, og som statsministeren bød velkommen i sin nytårstale. Se den selv! På din PC klikker du ind på YouTube. Du skriver Maha i søgefeltet eller endnu bedre: https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=Ktsb6zZs_1k så er du med på en rejse sammen med en ny dansker, der vil vise, hvad hun duer til. Om Maha vil blive i Danmark, ved jeg ikke. Vi har god brug for folk af hendes støbning, men det har de også i Syrien, hvor der er mere end rigeligt at tage fat på for en byggesagkyndig.

Desværre har denne og andre positive integrationshistorier forhindret det empatiske Danmark i at se klart på problemerne med de fremmede, der strømmer hertil i tusindvis tiltrukket af vore rundhåndede velfærdsydelser. Alle regeringens forkromede planer om at nedrive ghettoer, sprede de fremmede, tvinge dem til at være mere danske, elske demokratiet, respektere kvinder, forbyde dem at bygge moskeer og lukke kæften på de skrækkelige imamer, er en uretfærdig strafaktion.

Det er en bandbulle mod dem, som vi selv har åbnet grænserne for, og som lever og bor her i tillid til vore universelle friheds- og velfærdsrettigheder - ideer vi kæmper for med våben i hånd i den halve verden.

Hvis vi skal løse problemerne, er der kun én begyndelse: luk grænserne, stop indvandringen og afskaf retten til familiesammenføring. Indtil videre fosser pengene ud af de offentlige kasser. Nydanskerne koster os mellem 35 og 40 milliarder kroner om året. Derfor har vi ikke råd til en værdig pleje af og hjælp til udsatte og svage medborgere.

Det fylder mig med vrede og skam, når jeg læser, hvad Britta Schall Holberg skrev på denne plads for en uge siden, at gamle der ikke kan klare sig selv, har fået nedskåret deres hjælp til rengøring fra én gang hver anden uge til én gang hver tredje uge. Det er dem, der betaler prisen for skiftende regeringers forfejlede udlændingepolitik. Jeg sagde det i 2001 og jeg gentager det nu. Først når vi har nøglen til integration for alle, skal vi åbne grænserne på klem igen.

Hvad så med Maha?

Hun er velkommen til at blive og helst blive dansker. Men det vil være en ærefuld handling af hende, når tiden er moden at tilbyde sit fædreland den hjælp, det har brug for.