Fredag 2. februar inviterer Odense Musikbibliotek til et arrangement med flere navne fra den elektroniske musikundergrund. I samarbejde med kulturforeningen Tamotua og Club Stahlwerk holder musikbiblioteket release-fest for den første udgivelse i en ny serie af opsamlingsudgivelser, der sætter fokus på den danske elektroniske undergrund.

Det er Facebook-siden Danish Electro, der orienterer om nyheder og historier fra den danske elektroniske undergrund, som står bag de nye udgivelser. Danish Electro drives af Tommy B-Kuhlmann, som er kendt fra den lokale elektroniske musikundergrund i Odense og flerårig promoter og medlem af In Absentia, som var et af Odenses første elektroniske bands.

- Udgivelsesserien hedder "Danish Electro", og målet er at præsentere den aktivitet og kreativitet, der folder sig ud i den nutidens danske elektroniske musikundergrund, siger Tommy B-Kuhlmann. Serien vil i de kommende år præsentere et bredt spektrum af genrer fordelt over en lang række udgivelser. Tamotua og Club Stahlwerk vil i samarbejde med Odense Musikbibliotek stå for releasefesterne til alle udgivelserne. Her vil nogle af de deltagende kunstnere præsenteres live, og Odense Musikbibliotek vil også levere indspark til potentielle navne på de fremtidige Danish Electro-udgivelser. - Med det hastigt voksende marked af udgivelser, ser han det som et af de helt centrale opgaver for Odense Musikbibliotek at understøtte den spirende undergrund i musikmiljøet. Derfor glæder det os at kunne være medudviklere af et event som dette her. Samtidig er netop den elektroniske musikundergrund et af musikbibliotekets kernestyrker, siger musikbibliotekar på Odense Musikbibliotek, Mads Led Behrend.

På Odense Musikbibliotek optræder de tre bands Fake The Envy, SoftWave og AEX.