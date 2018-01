Ødelæggelser

Fredericia: På den anden side af vinterferien er Kirstinebjergskolen på Indre Ringvej næsten tilbage i sin normale tilstand efter et ekstremt hærværk 29. oktober 2017.

To brødre og elever på syv og otte år sneg sig ind en søndag og sprøjtede maling ud over gange og lokaler, i skolebiblioteket og kontorer, på vægge og gulve, møbler og tæpper. Samtidig stoppede de ler til brug i undervisningen i billedkunst i afløb på håndvaske i to klasselokaler, åbnede for vandet og lod det løbe i flere timer. På den måde blev rummene nærmest totalskadede. Vandet trængte ned i skolens stueetage, hvor skillevægge måtte fjernes og gulve fræses op - hvad der også var nødvendigt i klasseværelserne ovenpå. De to smadrede desuden fire iPads.