Verdens mest udfordrende job. Det trækker tænder ud. Man bliver gråhåret.

Der bliver sagt mange ting om jobbet som amerikansk præsident. Hvert år testes den siddende præsidents helbred, og resultat af Donald Trumps undersøgelse offentliggøres fredag.

I den omdiskuterede bog "Fire and Fury: Inside the Trump White House" af Michael Wolff beskrives Trump som halvdoven, uengageret, mentalt ustabil og uegnet til at være præsident.

Det beskrives også, hvordan han elsker at ligge i sin seng, mens han gumler på cheeseburgere.

Netop derfor er resultatet af helbredsundersøgelsen ventet med spænding, lyder vurderingen fra Anders Agner, der er chefredaktør på netmediet Kongressen.com.

- Som altid med Trump er der to lejre. Den ene lejr mener, at det er en ren heksejagt, og den anden mener, at det er relevant nok at sætte fokus på, hvordan præsidentens kost og helbred ser ud, når han har så krævende et job.

Anders Agner fortæller, at undersøgelserne af forgængeren Barack Obama ikke var lige så interessante at følge.

Og det var der en særlig grund til.

- Trump har selv hævdet, at han har det bedste helbred, en præsident nogensinde har haft. Men han er nok næppe lige så fit for fight som Obama.

- Hele Obama-familien gik meget op i sundhed. Michelle Obama havde en køkkenhave i Det Hvide Hus, og præsidenten dyrkede meget sport og holdt sig i gang, så det var aldrig et stort tema, siger Anders Agner.

Ovenpå skriverierne om den nye bog har Donald Trump afvist, at han skulle leve usundt.

Han afviser ligeledes, at han skulle være mentalt ustabil eller uegnet til jobbet:

- Jeg gik fra at være en meget succesfuld forretningsmand, til top tv-stjerne og videre som præsident for USA (i første forsøg). Jeg tror, at det kvalificerer til at være ikke alene klog, men også at være et geni... og vel og mærke et meget stabilt geni!, har han sagt.