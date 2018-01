Etiopien vil ikke længere tillade udlændinge at adoptere børn fra landet.

Myndigheder er blandt andet bekymret for, at børnene risikerer at blive udsat for overgreb eller omsorgssvigt i deres nye omgivelser, skriver BBC.

I flere år har det østafrikanske land været blandt de mest populære lande at adoptere børn fra. I for eksempel USA er omkring hvert femte adoptivbarn hentet i Etiopien.

Kendisser som Hollywood-stjernerne Angelina Jolie og Brad Pitt er blandt dem, som har adopteret et barn fra landet.

Men nu har parlamentet i Addis Ababa besluttet at sætte en stopper for den trafik, skriver BBC.

Forbuddet er ikke overraskende. I 2013 blev et amerikansk ægtepar kendt skyldig i at have dræbt en adopteret pige fra Etiopien.

Hændelsen udløste debat om udenlandsk adoption.

Desuden har menneskerettighedsgrupper været kritiske over for adoptionsprocessen i Etiopien. De har hævdet, at menneskesmuglere har udnyttet systemet til at bringe børn ud af landet til en uvis skæbne.

Spørgsmålet er nu, hvad der skal ske med de tusindvis af forældreløse og andre sårbare børn, som ikke længere kan blive adopteret.

Ifølge politikerne skal myndighederne tage sig af børnene.

Men nogle parlamentsmedlemmer tvivler på, at landets sociale system har ressourcer til at påtage sig opgaven med at sikre sårbare børn en god opvækst.

Lokale adoptioner er fortsat en mulighed, men ifølge BBC er det ikke udbredt i Etiopien, og derfor ender mange forældreløse som kastebold mellem familiemedlemmer, eller også havner de på gaden.

En medarbejder ved et hjem for forældreløse børn i Addis Ababa mener, at der nok skal blive set efter de børn, som er i nød.

- De er vores børn. Vi oplever allerede, at mange etiopiere vælger at sponsorere skolegang og andre behov for et eller to børn, siger hun til BBC.

Økonomien i Etiopien er blandt de hurtigst voksende i verden, men millioner af mennesker lever fortsat i fattigdom.

Herhjemme blev det for to år siden besluttet at stoppe adoption af børn fra Etiopien.