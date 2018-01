Åge Hareide må på grund af smerter udsætte en række besøg hos de spillere, der formodes at skulle til VM.

Fodboldlandstræner Åge Hareide havde på grund af store smerter i ryggen fundet sig til rette på tribunen, da Danmarks ligalandshold tabte 0-1 til Sveriges ditto torsdag aften i Abu Dhabi.

Ud over at nordmanden lørdag rejser hjem fra træningslejren i utide, får hans smerter også konsekvenser for A-landsholdsspillernes VM-forberedelser.

I februar skulle han nemlig have besøgt alle de A-landsholdsspillere, der spiller i udenlandske klubber, men hans europæiske turné er nu udsat.

- Vi må udsætte rundturen til alle spillerne - jeg kan simpelthen ikke tage af sted, siger Åge Hareide til TV2 Sport i Abu Dhabi.

Han skulle ellers have brugt besøgene til at give landsholdsspillerne feedback.

- Vi skal have samtaler med hver enkelt spiller og med deres trænere i klubberne, så vi får det bedst mulige overblik, før vi udtager dem.

- Vi vil vise dem ting fra vores landskampe, som de kan tænke over. Vi kommer til at tage klip med til alle spillerne - både positive klip, og noget som skal korrigeres rent taktisk, sagde landstræneren til Ritzau for nylig om sine besøg hos landsholdsspillerne.

Nordmanden styrtede på ski mellem jul og nytår, men først på vej i flyet til Abu Dhabi sammen med ligalandsholdet indså han, hvor skidt det står til.

- Smerterne er ulidelige, og jeg har et fuldstændig lammet ben. I flyet på vej til Abu Dhabi kunne jeg ikke bevæge det ene ben, og smerterne trak ned fra ryggen mod benet, siger landstræneren til TV2 Sport.

Han håber, at han kan undgå en operation og glæder sig over, at uheldet trods alt skete i god tid før VM.

Ved lodtrækningen til den nye landsholdsturnering Nations League bliver assistenttræner Jon Dahl Tomasson sendt som landsholdets repræsentant.

Det er også Jon Dahl Tomasson, der står med hovedansvaret for resten af træningslejren med ligalandsholdet.