På hurtige angrebskombinationer, bevægeligt forsvarsspil og en høj redningsprocent af målmand Loke Brasen vandt HCO pokalkampen mod lokalrivalerne fra Otterup, der til daglig spiller en række højere i 1. division.

HC Odense førte fra start til slut. Otterup udlignede flere gange, men fik aldrig føringen, der kunne have vendt kampen. Sidste udligning var efter 50 minutter, hvor stillingen var 18-18. Fire hurtige HCO-mål inden for de næste fire minutter afgjorde kampen. Otterup forsøgte sig med et super-offensivt forsvar, der betød et par reduceringer, men HCO bevarede overblikket og spillede sig til et af den unge klubs største resultater.

HCO's udlæg med høj tempo i angrebskombinationerne var ved at knække holdet, da hjemmeholdet midt i anden halvleg havde en længere scoringspause og svært ved at spille sig til scoringschancer. Tre mål i rap af Otterups nye spiller Jesper Poulsen betød udligning.

Der skulle et et energimål af Morten Kirkeby til at genstarte HCO's angrebsmaskine. Et par flotte redninger mere af Loke Brasen, og hurtige kontramål til HCO betød billet til 5. runde i Santander Cup.

Foruden Loke Brasen glimrede HCO's højre back Christoffer Werenberg med 8 rene mål og fem assists til scoringer. Mats Krogh, Jesper Poulsen, Thomas Poulsen og Mathias Jensen delte topscorerværdigheden for Otterup. (KAI)