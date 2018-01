Når man lover noget, man ikke har indfri, sætter man sin røv i klaskehøjde, siger lokalpolitiker i Liberal Alliance Odense, mens fynsk ungdomsformand mener, partiet skal trække sig fra regeringen for at finde tilbage til de sande værdier.

Der er uro og vrede også i det fynske bagland blandt medlemmerne af Liberal Alliance oven på partiets mislykkede forsøg på at få skattelettelser. I baglandet er der mange, som enten ikke tager telefonen, eller som til andre medier bare ikke har nogen kommentarer. Men der ér også dem, som godt tør stå frem med kritik af LA-toppen uden dog at have vilje til også at smide partiformand Anders Samuelsen på porten. Mød ministrene i Café Stiften Regeringens store udfordringer bliver et af emnerne, når de tre fynske ministre Merete Riisager (LA), Lars Chr. Lilleholt (V) og Mai Mercado (K) stiller op i Café Stiften på mandag. Politisk redaktør Elisabet Svane giver også en vurdering af situationen på Christiansborg. Arrangementet foregår i mediehuset på Banegårdspladsen fra kl. 16 til 18. Tilmelding skal ske på telefon 66 11 11 11. - Vi bør trække os fra regeringen, fordi det er vigtigere at trække befolkningen i liberal retning og tage den liberale værdikamp end at få rykket nogle få kommaer rundt i ministerierne, siger Christoffer Munk, formand for Liberal Alliances Ungdom og medlem af bestyrelsen i Fyns Storkreds. Han forklarer, at utilfredsheden i ungdomsforeningen over partitoppen allerede gennem lang tid har ulmet. - Men det er ikke ubetinget kritik af partitoppen, for det er Dansk Folkeparti, som hele vejen gennem forhandlingerne har vist sig ikke at være et borgerligt parti, men rødere end Socialdemokratiet med hensyn til den økonomiske politik, siger Christoffer Munk. Skal din partiformand Anders Samuelsen fortsætte? - Jeg ser ikke nogen oplagt arvtager, og jeg ser ingen grund til, at han skal sadle af, svarer han.

Røv i klaskehøjde

For Tonny Vest, kandidat for Liberal Alliance til byrådet i Odense, kommer vreden og uroen i partiet som forventet. - Vi kommer fra en fase som oppositionsparti og skal ind at tage ansvar, og udadtil lover vi nogle ting, vi ikke kan indfri. Så sætter man sin røv i klaskehøjde, uanset hvordan omstændighederne har været. Det gør, at nogle lokalformænd og baglandet begynder at tvivle på den politiske ledelse, siger Tonny Vest. For ham er det rigtigt, at Liberal Alliance forbliver i regeringen, men indrømmer også, at prisen er høj. - Det er dyre lærepenge for at bære os tåbeligt ad, fordi man får et troværdighedsproblem, når man udbasunerer noget og efterfølgende ikke kan indfri det. Det vil vælgerne nok også straffe os for, men derfor er det stadig rigtigt, at vi er i regeringen, siger Tonny Vest.

Ingen er fredet

Skal Samuelsen blive som partiformand? - Det har jeg ingen holdning til. Det må være sådan, at det besluttes på en generalforsamling. Begynder man at tvivle på, om Anders er den rigtige har man nogle demokratiske processer, siger han. Når det så kommer til en afstemning, vil du så stemme for eller imod Anders Samuelsen som partiformand? - Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil udtale mig om, fordi vi er i en meget sensitiv fase. Anders er stifter af partiet, og det hersker der respekt om, men derfor er der ikke bare frit slag i bolledejen. Det handler ikke længere kun om ham, men også om de mange mennesker, der arbejder politisk i baglandet. Hvis man bliver ved med at bære sig uheldigt ad er ingen fredet, siger Tonny Vest efter en lang tænkepause.

Et uskønt forløb