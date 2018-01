Den forhenværende socialdemokrat Thomas Hav beklager sine beskeder til daværende partifælle Jasmine Søgaard.

Efter regionsrådsvalget i november kaldte Thomas Hav i en korrespondance over Facebook blandt andet Jasmine Søgaard for en tæve, mens han omtalte en anden partifælle som en "house-fisse".

Det var en stor fejl, understreger han nu:

- For det første vil jeg gerne sige et stort undskyld og beklage personligt til Jasmine Søgaard. Det var ikke i orden, siger han i en beklagelse, som han også har sendt til hende.

- Jeg er oprigtigt ked af det passerede og den smerte, det har påført andre. Mit ordvalg har været upassende og stødende. Det siger jeg undskyld for, fortsætter han til DR Nordjylland.

Som følge af beskederne bad Socialdemokratiets gruppe i regionsrådet i Nordjylland Thomas Hav om at trække sig fra regionsrådet. Han valgte i stedet at blive løsgænger.

Til flere medier forklarede han, at hans tilbagetrækning skyldes manglende indflydelse og tillid i partiet.

Nu erkender han sine "upassende" beskeder - men understreger, at han har fuld respekt for kvinder.

- Det har aldrig været min hensigt at støde eller såre andre, hverken i den konkrete sag eller nogensinde. Jeg erkender, at jeg skal arbejde med min elendige kommunikation.

- Jeg sætter stor pris på kvinder, og jeg har kun ønske om, at vores samfund bygger på de kompetencer og værdier, som kvinder og mænd har i fællesskab, siger han.

DR Nordjylland har efter Thomas Havs undskyldning talt med Jasmine Søgaard, der tager godt imod udmeldingen.

- Jeg er lidt forundret over, at den først kommer nu, hvor jeg er stået frem, men jeg godtager det selvfølgelig. Det er rigtig godt. Man skal altid have en mulighed for at ændre adfærd, siger hun.

Thomas Hav siger, at det er ude af hans hænder, om han på et tidspunkt kan blive en del af partiet igen:

- Jeg har fortsat et stort hjerte for Socialdemokratiet.