1)

Emil Noldes maleri "Middag i Emmaus" blev stjålet fra Ølstrup Kirke i Vestjylland den 11. marts 2014. Maleriet, der blev skabt specielt til kirkens altertavle i 1904, har gennem mange år trukket turister og kunstelskere til den lille kirke, hvis dør står åben og ubevogtet i alle dagtimer. Billedet er vurderet til 10 millioner kroner.

2)

Allerede kort efter tyveriet pegede sporene mod Tyskland. Vidner havde bemærket en mørk bil med tyske nummerplader i området ved kirken omkring det tidspunkt, da maleriet blev stjålet. Siden tyveriet har politifolk fra Central Efterforskning hos Midt- og Vestjyllands Politi derfor været i tæt samarbejde med tysk politi om at finde værket.

3)

Trods en udlovet dusør på 100.000 kroner og internationale efterlysninger gennem Interpol og "The Laws of Art", som er et britisk netværk inden for stjålet kunst, skulle der gå næsten fire år, før billedet dukkede op igen.

4)

Undervejs har politiet blandt andet konstateret, at værket har været på kriminelle hænder i både Tyskland og Moldova. I slutningen af 2017 kom gennembruddet: En gruppe kriminelle hævdede at være i besiddelse af maleriet og var interesseret i at indlevere det til politiet.

5)