"Middag i Emmaus" hang for åbne og ubevogtede kirkedøre i mange år, før det forsvandt en martsdag i 2014. Her er historien om maleriet, der gik fra at være forhadt til at blive elsket, fra at koste menigheden 360 kroner til at være vurderet til 10 millioner - og fra at være stjålet til at blive fundet.