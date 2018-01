Der er maksimalt plads til 16 spillere i en kamptrup ved håndbold-EM i Kroatien, der begynder i den kommende weekend.

Alligevel kommanderer Nikolaj Jacobsen rundt med 17 mand under den daglige træning i en ramponeret gymnastiksal i den yderste kroatiske udkant.

Landstræneren har valgt at tage en ekstra mand med til slutrunden, fordi en ny regel gør det muligt at skifte ud på holdet langt oftere end tidligere.

Hvor Gudmundur Gudmundsson eksempelvis måtte nøjes med to udskiftninger ved VM for et år siden, kan trænerne i Kroatien skifte ud i kamptruppen hele seks gange.

Og Jacobsen har tænkt sig at udnytte de muligheder, den nye regel giver.

- Det gør jo, at vi kan rotere noget mere i truppen. Jeg kan lade en bagspiller sidde over en kamp, eller jeg kan lade en streg eller en fløj sidde over og så til gengæld have flere bagspillere.

- Det giver nogle flere muligheder, og som træner synes jeg selvfølgelig, at det er rigtig godt.

- Jeg tror ikke, at jeg kommer til at bruge alle mine seks udskiftninger, men jeg kommer til at rotere nogle gange, siger Nikolaj Jacobsen.

Hvis han får lyst til at skifte ud, kan han i princippet vælge frit fra den 28 mand store bruttotrup, han har udtaget.

Ud over de 17 spillere, der er med i Kroatien, holder yderligere 11 sig klar med daglig træning hjemme i klubberne.

Umiddelbart regner landstræneren dog ikke med, at der skal hentes flere folk ind i EM-hovedkvarteret.

- Så skal der ske et eller andet, og det håber jeg selvfølgelig ikke.

- Vi har haft Jacob Holm med i Golden League, og han vil være den første, vi kigger på, hvis vi skal hente noget herned, siger Nikolaj Jacobsen.

Han kan glæde sig over, at der ikke er de store skavanker i truppen forud for åbningskampen mod Ungarn på lørdag.

Lasse Svan blev onsdag friskmeldt efter sin lyskeskade, og Mikkel Hansens overbelastede knæ gør også så store fremskridt, at han kan deltage i træningen for fuld kraft.