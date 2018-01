Ecuador har tildelt Wikileaks-stifter Julian Assange statsborgerskab i december sidste år.

Det oplyser landets udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Julian Assange befinder sig på landets ambassade i den britiske hovedstad, London. Her har han siddet siden sommeren 2012, hvor han fik asyl.

Der opholder han sig af frygt for at blive udleveret til USA i forbindelse med WikiLeaks' læk af hundredtusindvis af dokumenter om USA's krigsførelse i Afghanistan og Irak.

Oprindeligt blev Wikileaks-stifteren ønsket udleveret til Sverige efter anklager om en voldtægt.

Assange frygtede, at Sverige ville udlevere ham til USA. Han har derfor nægtet at forlade ambassaden af frygt for at blive anholdt.

De svenske myndigheder droppede sidste år sagen mod ham. Han risikerer dog at blive anholdt i Storbritannien for at have overtrådt betingelserne for kaution i 2012.

Storbritannien har tidligere afvist en anmodning om at tildele Julian Assange diplomatisk status og dermed frit lejde til at rejse til Ecuador.

I den forbindelse udtalte en talsmand fra de britiske myndigheder ifølge Reuters, at den eneste vej til en løsning er, at Julian Assange møder op i en retssal.

Ifølge Ecuadors udenrigsminister, Maria Fernanda Espinosa, har Julian Assange ingen planer om at forlade ambassaden i London. Det siger hun ifølge Reuters.

Ministeren har samtidig appelleret til Storbritannien om at finde en "værdig og retfærdig" løsning.

Rygterne om et muligt statsborgerskab begyndte onsdag eftermiddag. Her lagde hovedpersonen et billede af sig selv iført Ecuadors landsholdstrøje på sin Twitter-profil.

Det ecuadorianske medie El Universo fandt derefter Assange registreret med personnummer i Ecuadors skatteregister.