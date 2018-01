Snøde: Onsdag den 10. januar klokken 13.15 skete der et mindre færdselsuheld i Snøde, da en 68-årig kvinde fra Tranekær kørte op i bagenden på en lovligt parkeret bil. Det skete på Vandværksvej. Der var ingen personer i den parkerede bil. Kvinden havde ingen førerret, oplyser Fyns Politi.

- Hun får en straf for at have kørt uden førerret. Straffen afhænger af mange forskellige ting, så der skal vi have sagen, før vi kan vurdere, hvilken staf hun skal have, siger kriminalassistent Steen Foged fra Fyns Politi. (MIEDE)