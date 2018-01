politik

Jordløse: Friskolen lagde lokaler til, da Jordløse Beboerforening forleden holdt nytårskur. Jordløse Boldklub havde sørget for stort ostebord, rødvin, øl og vand. Over 30 beboere deltog. For første gang nogensinde til nytårskuren skulle der vælges syv repræsentanter til et nystiftet lokalråd.

Byen har et rigt foreningsliv og gode ideer til at udvikle byen. Derfor har etableringen af et nyt lokalråd ikke været øverst på listen. Borgerne har ganske enkelt ikke kunnet se, hvad formålet med det var. Men nu vil de bygge videre på de projekter og visioner, de allerede har ved hjælp af lokalrådet.

Og det er blandt andet det faktum, at der er kortere vej til kommunen, der har været stor fortaler for, at de nu har etableret et lokalråd i Jordløse, siger Palle Møldrup fra Jordløse beboerforening i en pressemeddelelse.

Han glæder sig derfor til samarbejdet med Assens Kommune.