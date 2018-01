Assens: Dan Gørtz (V), formand for Miljø-, Teknik- og Planudvalget, kan godt se for sig, at man planlægger for boliger på jordbassinerne.

På det første møde i det nye udvalg, fik medlemmerne en gennemgang af initiativer, der allerede er taget inden for byudvikling. Og selv om det meste kommer til at foregå mod nord tæt ved Odense og motorvejen som besluttet i udviklingsstrategien, blev Assens også berørt. Der skal udarbejdes en udviklingsplan for Assens, og heri har byrådet ønsket, at der også kommer forslag til placering af unikke byggegrunde i byen. Det kunne godt være ved jordbassinerne, hvis det kan lade sig gøre, mener Dan Gørtz.

- Selv om det er tre kvarter væk fra Odense, kan der godt være nogle, der gerne vil bo med havudsigt, siger han.

Han bemærker, at Assens stort set ikke er blevet større befolkningsmæssigt de seneste 100 år, det kunne attraktive byggegrunde måske ændre på.

- Nogle vil gerne investere det, der skal til for havudsigt, bemærker han.