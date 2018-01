Assens Kommune er ingen bananrepublik og skal heller ikke være det. Derfor skal vedtagelsen i kommunens Udannelse- Børn- og Familieudvalg om at tilbagerulle beslutningen om den fælles overbygning på Tallerupskolen selvfølgelig også vedtages af det nye byråd, inden den sættes i værk.

Beslutningen om den fælles overbygning er fra februar sidste år og blev senere stadfæstet i budgetaftalen for 2018-2021, hvor det fremgår: "Som en del af aftalen om budget 2018-21 aftales det, at den nu besluttede struktur for folkeskolen fastholdes i valgperioden 2018-21"

Det nyligt afholdte ekstraordinære byrådsmøde besluttede at stoppe udbygningen af Tallerupskolen og de medfølgende udgiftskrævende konsekvenser.

Men der har ikke været en beslutning i byrådet om tilbagerulning og heller ikke om forslagene til ændring af skoledistrikterne i den gamle Tommerup Kommune.

Det er ikke nok med en bemærkning i Fyens Stiftstidende fra borgmesteren om, at: "Det ligger implicit (i beslutningen om at standse udbygningen af Tallerupskolen - min tilføjelse), fordi et flertal vil det."

Vi er mange, der gerne vil være med til at fastholde politisk debat om, hvorledes Assens Kommune fortsat kan udvikles og bidrager hertil konstruktivt - også selvom kommunevalget gik os imod. Derfor håber vi, at borgmesterens udsagn blot er udtryk for en hurtig bemærkning og ikke udtryk for uklædelig magtfuldkommenhed.