38-årig mand fra Ørbæk-egnen har erkendt de fleste forhold, men valgte alligevel at bede om overvejer alligevel at anke dommen

Ørbæk: Den 38-årige Michael Olesen fra Ørbæk-egnen blev torsdag idømt halvandet års fængsel ved byretten i Svendborg i en sag om ulovlig dyrkning af et stort antal marihuana-planter. Politiet var egentlig på jagt efter tyvekoster, da man sidste år i maj nærmest snublede over et stort skunk-laboratorium på mandens hjemadresse.

Den 38-årige har da også erkendt selve dyrkningen af 1353 planter svarende til 38 kilo hash, men har hele tiden hævdet, at det var til eget brug. Derudover var han blandt andet tiltalt for ulovlig besiddelse af hash og amfetamin, ulovlig opbevaring af 27 kanonslag, tyveri samt ulovlig våbenbesiddelse.

I retten bad han om tid til at overveje, om han vil anke dommen. En 45-årig mand, der ligeledes var tiltalt for ulovlig dyrkning af skunk, blev frikendt. Anklagemyndigheden kunne bevise, at han havde vandet de mange planter en enkelt gang, men det var ikke nok til at kende ham skyldig.

Manden er dog fortsat varetægtsfængslet og vil blive udvist af landet. Det viser sig nemlig, at han har opholdt sig ulovligt i Danmark. Begge de tiltalte var til stede på ejendommen, da politiet kiggede forbi sidste forår. Den 45-årige forsøgte ved den lejlighed at flygte i sine klipklappere. Han påstod senere, at han blot var i færd med at motionere.