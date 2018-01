Ishockey: Fredag er for nogen lig med hockeyfest. Men der er plads til flere, når der spilles ishockey i Odense Isstadion. Derfor har Odense Bulldogs henvendt sig byens studerende for at få flere af de unge til at møde op til fredagens hjemmekamp mod Gentofte Stars.

- Vi har i samarbejde med Heidis Bier Bar og Carlsberg inviteret de studerende i Odense til kampen. For 25 kroner får de en billet og en øl til kampen og en værdivoucher til brug på Heidis Bier Bar, siger Allan Hoffmann, daglig leder i Odense Bulldogs.

Torsdag middag var der solgt 140 online-billetter med det særlige tilbud, hvor målet er at få nye folk til at interessere sig for ishockey.

- Vi forventer omkring 300 nye ishockeytilskuere til kampen. Hvis 10-15 af dem synes, det er så sjovt og spændende, at de gerne kommer igen, så har vi fået nye tilskuere til de kommende kampe, siger Allan Hoffmann.

Odense Bulldogs har to sociologi-studerende tilknyttet, og de har spurgt tilskuere på vej ud af hallen om oplevelsen i det hurtige spil med puck og stav.

- Undersøgelsen har vist, at for få kender reglerne. Så vi vil udbrede kendskabet ved at lægge sedler med de mest simple regler i spillet ud på tilskuerpladserne, siger Allan Hoffmann.