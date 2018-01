Det landsdækkende initiativ for diabetesforskning og forskeruddannelse Danish Diabetes Academy, der er fysisk forankret ved Odense Universitetshospital, har fået en bevilling på 156 millioner kroner over en femårig periode af Novo Nordisk Fonden.

Bevillingen betyder, at Danish Diabetes Academy vil sætte flere initiativer i gang - blandt andet en række uddannelsesaktiviteter med et særligt fokus på talent- og karriereudvikling af yngre diabetesforskere. Det glæder Niels Nørgaard Pedersen, administrerende sygehusdirektør ved Odense Universitetshospital.

Om Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål.



1) At udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen.



2) At yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.



Fondens vision er at yde et betydende budrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers helbred og velfærd.



Kilde: Novo Nordisk Fonden

- Jeg ser det her som en cadeau til de folk hos os, der har fået det her manifesteret under den hidtidige bevilling. Man har ønsket, at det her initiativ videreføres. Så på den måde er det ikke en ny aktivitet eller en udvidelse, det er en videreførelse af en tidligere femårig bevilling, så vi kan videreføre den indsats, vi har været med til at grundlægge, siger han.

Som følge af den nye bevilling vil akademiet blandt andet også udbyde 45 ph.d.-stipendier og op til 40 postdoc-stipendier samt flere internationale gæsteprofessorater.