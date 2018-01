Thomas Jørgensen fik stjålet computer og harddisk med uerstattelige filer, da han var på besøg i Middelfart. Nu udlover han en dusør for at få dem igen.

Thomas Jørgensen, som egentlig bor i Solrød Strand, er i Middelfart disse dage, for at afholde kurser i førstehjælp på kursuscenteret. Han havde netop overstået en undervisningsdag tirsdag, da han fik stjålet sine genstande mellem klokken 18 og 19.

- Det er hele mit liv, der var på de harddiske. Jeg har forretningsplaner og andre vigtige dokumenter fra den køreskole, jeg driver, og billeder af mine børn fra de var helt små, siger Thomas Jørgensen, hvis hustru Betinna har skrevet et facebookopslag på Middelfart-facebookgruppen om dusøren.

Nu udlover han en dusør på 1500 kroner for at få genstandene tilbage igen.

- Vi var kun væk i en time for at spise aftensmad, og da vi kommer tilbage til kursuslokalet, har nogen brudt døren op ved at flække dørkarmen, og min taske er væk derindefra.

Han håber, dusøren kan være incitament til at folk kontakter ham, hvis de ser en taske flyde et sted.

- Det kan sagtens være, den allerede er kørt til udlandet, men det her er så et sidste forsøg. Tingene har ikke stor materiel værdi, men for os betyder de alt.

Tasken, som savnes, er en sort North Face-taske med to lommer foran, hvor harddiskene lå i. Computeren er af mærket Lenovo.

Finder du taske, computer eller harddiske, så kontakt Fyns Politi på 114 eller Thomas Jørgensen på 56147474.