Forsøg med gratis legestue for småbørnsforældre i Gelsted og omegn er så godt modtaget, at den nu bliver permanent.

Gelsted: Så populær har den gratis legestue, som Middelfart Kommune søsatte som et forsøg for et år siden i Gelsted, været, at den nu gøres permanent. Det er nemlig lykkes projektleder Boe Trøigard Hansen at finde tre lokale, frivillige, som har påtaget sig opgaven med at låse op til GIF's tidligere klubhus i Gelsted Bygade og sørge for kaffe og låse af, når legestuen for mødrene og deres 0-5-årige børn, er slut.

Og det er noget, der glæder de op til 10 mødre og næsten dobbelt så mange børn, der har benyttet legestuen sidste år.

- Jeg går hjemme hver dag med to børn, og det betyder derfor meget for dem, at de kan komme ud og lege med andre. Og det kan ellers være svært, når de fleste børn er i vuggestue elle børnehave, fortæller Marie Louise Westerboe Eriksen, der er mødt op til årets første legstue sammen med datteren Evie på halvandet år og Nicholas på fem år.