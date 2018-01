Næstformand John Andersen, der sidste år kom til klubben fra naboen Fjordager, har igen og igen på det seneste afkrævet klubben og bestyrelsen svar på, hvad der reelt ligger i anklagerne mod klubben for eksempelvis "fusk med kørselspenge". Og peger på, at det er sager mellem trænere og spillere og så Skat.

- Formand Jan Bramsen er på messe, så jeg overtager kontakten lige nu. Hvordan det opleves lige nu? Det er aldrig rart. Hverken for mig, klubben eller andre. Lige pludselig får man jo travlt med at finde ud af, hvad der er op og ned på de mange påstande, siger John Andersen, der har været næstformand siden september og som en af opgaverne er ansvarlig for seniorafdelingen - ud over U17- og U19.

Tre eks-spillere og en eks-leder har i de seneste uger fremført anklager mod B1909 - om primært rod med kørselsregnskaber osv. Blandt andet på TV 2 Fyn. Man kan læse/se de indslag på tv2fyn.dk. Eller ved at søge på fyens.dk under "B1909".

Fodbold: B1909's næstformand er endnu relativt ny i jobbet og indrømmer, at han aldrig havde drømt om at klubben kunne havne i sådan en mediestorm - som traditionsklubben på Gillestedvej oplever for tiden.

- Der må jeg bare sige, at uanset, hvordan man vender og drejer det, så det er en sag mellem personen selv og Skat. Vi har ikke en kinamands chance for at sidde ved siden af personen, når de kører. Og jeg har da eksempelvis heller ikke spurgt en spiller, om han overhovedet havde kørekort. Sådan er det jo også på en arbejdsplads. Men det kan da godt være, at vi bliver nødt til at ændre procedurer. Jeg har da taget kontakt til den sportslige ledelse og sagt, at jeg vil sikre, at alt går ordentligt til.

John Andersen har naturligvis bemærket, at nogle eksspillere påstår, at deres af Skat underkendte kørselsregnskaber var udført på opfordring og anvisning af ledere.

- Alle betalinger overføres jo via dataløn. Hvis klubben ville snyde, hvorfor skulle man så køre det over dataløn? Det giver ingen mening.

- Men alt det, som ruller, er før min tid. Jeg stiller spørgsmålstegn ved hvert eneste møde . Og foreløbig må jeg bare sig, at jeg ikke har fundet noget, som er stukket ind under gulvtæppet.

- Jeg har naturligvis på alle vores møde forsøgt at spørge ind til tingene og prøvet at finde ud af, om der var foregået noget, som ikke var regelret. Og til hvordan det eksempelvis kunne dukke op, at der var en eksleder (Torben Bo Harder, red., som Skat krævede penge af), som aldrig har fået pengene, hvilket det så vitterligt viste sig, at han heller ikke havde fået .

- Hvad har du selv gjort på det seneste for at opklare tingene?

John Andersen tilføjer - som klubben også meldte det i sidste uge:

- Vi vejleder da spillere, ledere og trænere i, hvordan de skal udfylde deres opgørelser. Men vi vejleder dem naturligvis ikke i, hvordan man gør noget ulovligt. Når man afleverer et kørselsregnskab, kvitterer spilleren i venstresiden selv for, at det er udført korrekt, og i højresiden kvitterer vores afdelingsleder. Man kan køre til en kamp, eller vedkommende kan foretage sig noget, som er til gavn for klubben, eksempelvis køre ud for at se en anden kamp.

- Men det er klart, at når Skat kan se på dataløn, at der er udbetalt penge, så vil de studse over det, hvis de opdager, at der er spillere, som blot har kopieret en anden spillers kørselsregnskab. men igen er vi ikke en part i det. Men det vigtigste er jo, at det fremadrettet bliver gjort korrekt, og som sagt, så kan det være, at der skal ændres nogle procedurer.

- B1909 beskyldes også her og der for urent trav i forholdet mellem Fodboldskolen og klubben?

- Ja, det kan jeg se. Man siger, at der er overført penge fra Fodboldskolen til spillere. Der må jeg sige, at kommunen giver 400.000 til B1909 for at være med i fodboldskolen, og der går 400.000 til H.C. Andersen Skolen, som også er part i Fodboldskolen, som administreres af skolerne og B1909. Og den står til regnskab over for kommunen for alt. Og lige nu er alt igen ved at blive gennemgået, siger John Andersen, der til daglig er ansat som team ansvarlig i SDU's tekniske afdeling.

- Hvad mit højeste ønske er lige nu? Det er naturligvis, at vi får lagt det her bag os, og at der bliver ro, når vi snart skal ud og træne og spille fodbold igen. Det er jo det, som det hele handler om, siger John Andersen, der arbejder som frivillig leder og om skiftet fra Fjordager til B1909 siger:

- Det har været noget af et kulturchok. Det er en helt anden verden. Bare det at få krævet kontingent ind bruger vi meget tid på. Og det gælder både for voksne og unge.