Det skete for første gang i mandags, hvor Morten Weiss-Pedersen måtte melde afbud til det første møde i Regionsrådet, fordi mødet faldt sammen med mandagens byrådsmøde i Middelfart. Og sådan vil det fortsætte, hvis der ikke bliver ændret på datoen eller tidspunktet for møderne.

Når man kigger på de netop vedtagne mødekalendere for det kommende år, vil han dog få svært ved at finde tiden til så meget oprydning.

16 møder falder sammen Morten Weiss-Pedersen (K) har i denne uge måtte melde afbud til mandagens møde i Regionsrådet. Her er de møder, der falder sammen over det kommende år. 7. februar: Møde i Forretningsudvalget og Miljø- og Energiudvalget med start klokken henholdsvis 15 og 15.30. 26. februar: Møde i Regionsrådet og Økonomiudvalget - begge steder med start klokken 15. 30. april: Møde i Regionsrådet og Økonomiudvalget. 28. maj: Møde i Regionsrådet og Økonomiudvalget. 13. juni: Møde i Forretningsudvalget og Miljø- og Energiudvalget. 25. juni: Møde i Regionsrådet og Byrådet. 15. august: Møde i Forretningsudvalget og Miljø- og Energiudvalget. 27. august: Møde i Regionsrådet og Økonomiudvalget. 12. september: Møde i Forretningsudvalget og Miljø- og Energiudvalget. 24. september: Møde i Regionsrådet og Økonomiudvalget. 10. oktober: Møde i Forretningsudvalget og Miljø- og Energiudvalget. 29. oktober: Møde i Regionsrådet og Økonomiudvalget. 14. november: Møde i Forretningsudvalget og Miljø- og Energiudvalget. 26. november: Møde i Regionsrådet og Økonomiudvalget. 17. december: Møde i Regionsrådet og Økonomiudvalget.

Udover at passe sit arbejde som direktør for Campus Vejle og sit sædvanlige mandat i Middelfart Byråd, er Morten Weiss-Pedersen (K) fra i år også at finde i Regionsrådet, hvor han blev valgt ind med en klar dagsorden om at rydde op i de mange skandalesager , som har præget Regionhuset i Vejle, siden Carl Holst (V) forlod regionen.

Her står han til at måtte melde afbud til syv møder i regionen eller kommunen.

Samme sammenfald gør sig gældende i forhold til mødedatoerne for Forretningsudvalget i regionen og Miljø- og Energiudvalget i kommunen, som Morten Weiss-Pedersen er formand for.

Morten Weiss-Pedersen erkender da også, at mødekalenderen som udgangspunkt ser udfordrende ud.

Han håber på, at tidspunktet for møderne i Middelfart Kommune kan rykkes, så han også kan nå at være med til møderne i regionen.

- Jeg er fuldstændigt klar over, at der skal gøres noget dér, siger Morten Weiss-Pedersen, der i første omgang har bedt teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen om at kigge på, om møderne i Miljø- og Energiudvalget kan rykkes:

- Det kunne være, at vi kunne holde et morgenmøde i stedet for, eller at vi finder nogle andre mødedatoer.

Der er også problemer med møderne i Regionsrådet, hvor 9 ud af 11 møder falder sammen med møder i Økonomiudvalget. Tror du også, at du vil kunne få rykket de møder?

- Jeg vil gå i dialog med borgmesteren om det. Der er 41 medlemmer af Regionsrådet, så det er nok lidt tungere at få ændret på noget dér. Så jeg håber på, at vi kan få en fornuftig løsning på det i Middelfart. Jeg tror jo også, at kommunen kan have en fordel ud af at have en uofficiel adgang til regionen. Det var også en del af grunden til, at jeg stillede op.

Mødedatoerne og tidspunkterne er jo allerede blevet godkendt i udvalgene i både region og kommune. Hvad vil du gøre, hvis du får nej til at rykke rundt med det?

- Så må jeg prioritere imellem at være medlem det ene eller det andet sted. Det finder jeg også ud af, hvis den situation opstår. Jeg kan jo altid vælge at udtræde af et udvalg. Når man er valgt til noget, skal man selvfølgelig også passe det omsorgsfuldt.

Morten Weiss-Pedersen har endnu ikke fået nogen tilbagemelding men regner med, at der kommer en afklaring i løbet af næste uge.

Ifølge borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S) skal en eventuel rykning af møderne dog tages op i Miljø- og Energiudvalget og Økonomiudvalget.

- Jeg tænker, at det er et spørgsmål, der hører til i udvalgene, hvor det må tilrettelægges mellem medlemmerne. Jeg har ikke de store problemer med at flytte på økonomiudvalgsmødet, men jeg er jo også den eneste, der er fuldtidspolitiker, siger han.