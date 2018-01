- Jeg havde aldrig troet, at jeg ville sidde her og blive rørt. Men det påvirker mig sgu meget, at vi snart siger farvel til disse lokaler. Det var her, eventyret startede. Og hold nu fast, hvor har jeg tilbragt mange timer ude i køkkenet og bag disken, siger Henning Andersen, som for 10 år siden åbnede Bull Burger med to kammerater.

Om kort tid er det slut med at servere burgere, løgringe og shakes over disken på Albanigade. I begyndelsen af uge 4 åbner Bull Burger op i nye lokaler på Mageløs 7, som Henning Andersen knokler med at gøre klar.

“ - Jeg har været rundt og se på 10-15 lokaler i midtbyen. Mange af dem, der ligger på Vestergade og Kongensgade er urimeligt dyre at leje. Derfor passer adressen på Mageløs mig fint. Der er trods alt kun 50 meter til gågaden, så det er en perfekt beliggenhed i mine øjne, siger Henning Andersen.

- Jeg havde egentlig troet, at restauranten her på Albanigade skulle fortsætte. Men af flere grunde var jeg nødt til at finde et nyt sted. Udlejerne vil gerne inddrage restauranten til bolig, når den 10-årige lejekontrakt udløber, og letbanearbejdet har haft enorme konsekvenser for kundegrundlaget, siger Henning Andersen, der i dag er eneejer.

De seneste tre år har han noteret et fald i omsætning på mindst 30 procent. Det kan mærkes.

- Vi har mistet mellem én og halvanden millioner kroner årligt i omsætning i tre år. Vi har ikke knækket halsen på det, fordi Bull Burger er en sund forretning. Men det siger sig selv, at det gør ondt, siger Henning Andersen.

Han er rystet over, at kommunen ikke forstår, hvor stor betydningen er for mange erhvervsdrivende.

- Det er fint, at man sætter skilte op og guider folk gennem byen. Men det kan jeg og mange andre ikke bruge til så meget. Faktum er, at vi mister en betragtelig del af vores omsætning uden at få kompensation, siger Henning Andersen.