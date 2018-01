Nr. Broby: Brahetrolleborg ved Korinth rummer en meget interessant historie, og ved aftenmødet i konfirmandstuen i Nr. Broby Præstegård torsdag 18. januar kl. 19.30 får man chancen for at høre mange af detaljerne. Her kommer Ole Buhl Nielsen, præst ved Brahetrolleborg, Krarup og Øster Hæsinge Kirker, til foredrag. Han har haft lejlighed til at fordybe sig i oplysningstidens reformer på Brahetrolleborg for omkring 250 år siden. Foredraget hedder "Alting i bevægelse - om reformer, følelser og forandringer på Brahetrolleborg i oplysningstiden." Ole Buhl Nielsen kommer ind på flere af de for eftertiden kendte personer, der færdedes på Brahetrolleborg. Johan Ludvig Reventlow overtog Brahetrolleborg Gods omkring 1775. Sammen med broderen Christian Ditlev Reventlow, statsminister, stod han for ophævelsen af stavnsbåndet. Stor betydning for egnens folk fik Johan Ludvig Reventlows udflytning af bøndergårde fra det tætte landsbysamfund. Johan Ludvig Reventlows hustru, Sybille Reventlow, morede sig sammen med digteren Jens Baggesen med at give de nye gårde og huse fantasifulde navne, som endnu findes. Det er ikke mindst gennem landbrugsreformerne, at Johan Ludvig Reventlow fik stor betydning både for samtid og eftertid. Men han iværksatte også andre gavnlige ting, som Ole Buhl Nielsen vil berøre i sit foredrag. Johan Ludvig havde bl.a. et vågent øje for de fattiges vilkår. Ole Buhl Nielsen kommer også ind på dagligdagen, herunder adspredelser, bl.a. sejlture på den nærliggende Nørresø. /EXP