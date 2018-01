Ringe: Ukendte hærværksmænd har haft gang i værktøjet og hakket et ordentligt stykke af en af betonsøjlerne på kunstbænken ved Ringe Sø. Faktisk er skaden så dyb, at søjlens jernskelet er blottet.

- Vi er nødt til at have skiftet hele søjlen ud, fortæller Jane Haugaard Bruun, der er afdelingsleder i kommunens afdeling Ejendom og Service, der står for at vedligeholde kunstbænken.

Det kommer til at koste omkring 20.000 kroner at skifte søjlen ud.

- Det er ærgerlige penge. Men det er det jo altid ved hærværk, siger afdelingslederen.

Derfor vil kommunen nu sætte mere lys op ved kunstbænken for at forebygge hærværk i fremtiden.

- Vi sætter lys op ved hver ende af kunstbænken. Det er ikke helt besluttet endnu, men det arbejder vi på. Så er det også rarere at komme derned, når det er mørkt, siger Jane Haugaard Bruun.

Kommunen betaler allerede et firma 8000 kroner om året for at forebygge og fjerne graffiti på bænken, blandt ved at smøre et middel på, så graffitien er nemmere at fjerne.

Den ødelagte søjle bliver skiftet ud senere på måneden.